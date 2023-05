Stollenführung unter dem Hauserberg

Wetzlar. Der Hausertorstollen ist nur im Rahmen eines geführten Rundgangs zu besichtigen. Die Tourist-Information bietet ihn für Samstag, 13. Mai, an. Interessierte treffen sich um 10.30 Uhr am Jägerdenkmal in der Hausertorstraße. Die Führung ist für Kinder ab 14 Jahren in Begleitung von Erwachsenen geeignet. Karten gibt es für 8 Euro auf www.wetzlar-tourismus.de oder in der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8. Eine Anmeldung ist erforderlich.