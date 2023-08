Straße von Wetzlar nach Lahnau ist ab Mittwoch wieder auf

In Richtung Gießen Bahnhof werden alle Fahrten ab Haltestelle Schützenstraße über die Haltestellen Mühlstraße, Selterstor und Liebigstraße fahren. Während des Umbaus der Westanlage in Gießen fährt die Linie 24 in Richtung Heuchelheim/ Wetzlar noch die Haltestellen Katharinengasse und Oßwaldsgarten an. Mit der nächsten Phase – Umbau der Südanlage ab 21. August – werde der Linienweg auch dort über die Haltestellen Liebigstraße und Mühlstraße geändert.