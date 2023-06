Straßenfest Haus Sandkorn Wetzlar

Die Tagesstätte hat 35 Plätze und betreibt unter anderem einen Kiosk, der in der Nachbarschaft gern genutzt wird. Außerdem werden 60 Personen im betreuten Wohnen in ihrem Alltag begleitet. Im Haus gibt es noch eine Beratungsstelle für Menschen in Krisen und das Schulprojekt „Verrückt – na und“, das in Schulen präventiv arbeitet und über psychische Krankheiten informiert.