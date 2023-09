Studium Plus in Wetzlar will mit Schulen enger zusammenarbeiten

Wetzlar . Studium Plus möchte noch enger mit den Schulen in der Region zusammenarbeiten – das sei die klare Botschaft von Professor Jens Minnert, Leitender Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH), beim Round Table mit Vertretern der Partnerschulen von Studium Plus gewesen, schildert das Wissenschaftliche Zentrum in einer Pressemitteilung.