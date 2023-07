„StudiumPlus“ feiert sein erstes Sommerfest in Wetzlar

An mehreren Ständen konnte man sich über Studiengänge von „StudiumPlus“, Exponate aus dem Smart Teaching Lab und Projekte von Studierenden informieren, Alumni verkauften Popcorn, und sammelten Spenden für „Charly & Lotte“, die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche in Mittelhessen. Und natürlich gab es ganz viel Musik: Die Band „Big G and the Boozeheads“ trat auf der großen Bühne auf und gegen Abend sorgte DJ Ralf Richter für Stimmung bei den Gästen.