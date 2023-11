StudiumPlus lädt zur Weihnachtsvorlesung ein

Wetzlar. Das Jahr 2023 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Künstliche Intelligenz (KI) durch ChatGPT & Co. erstmals ein Massenpublikum erreicht hat. „Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken“ heißt das Thema der öffentlichen Weihnachtsvorlesung, zu der StudiumPlus für Donnerstag, 30. November, 16.30 Uhr, in die Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b einlädt. Welche Bedeutung hat KI für uns heute und in Zukunft? Über typische Anwendungen, den positiven Nutzen, aber auch über Gefahren wie Deepfakes und regulative Ansätze wird Professor Dr. Michael Guckert an diesem Abend unterhaltsam informieren. Guckert ist Mitglied des StudiumPlus-Direktoriums und des Vorstands von hessain.AI (Hessisches Zentrum für Künstliche Intelligenz). Im Anschluss findet ein vorweihnachtliches Get-together im Stadthallen-Foyer statt. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldungen bitte bis 17. November unter https://forms.office.com/e/GwupuTcnYc wird gebeten.