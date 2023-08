StudiumPlus-Studierende planen die Zukunft der Tafel Wetzlar

Wetzlar. Seit gut 20 Jahren stellt die Tafel Wetzlar Lebensmittel für Hilfebedürftige zur Verfügung. Für die rund 3400 von Armut betroffenen Kunden ist sie unverzichtbar. Wie auch viele Unternehmen steht die Tafel vor der Nachfolge-Herausforderung, der Generationenwechsel an der Spitze ist absehbar. Die fünf Hauptamtlichen in der Leitung sind alle Jahrgang 1962 bis 1966 und damit in Sichtweite zur Rente. Damit die Nachfolge innerhalb weniger Jahre erfolgreich gelingen kann, hat ein Team von vier Studium-Plus-Studierenden ein Handlungskonzept erarbeitet. Details erläutert Studium Plus in einer Pressemitteilung.