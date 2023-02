Wie läuft so ein Präventions-Workshop in einer Schulklasse ab?

Die Schüler dürfen alles fragen. In den ersten 90 Minuten ist keine Lehrkraft dabei. Und wir unterliegen der Schweigepflicht. Das ist wichtig, um Vertrauen zu schaffen. Zunächst schauen wir, was die Kinder und Jugendlichen schon über diverse Suchtmittel wissen. In Bezug aufs Rauchen fragen wir dann Sachen wie: „Ist eine Shisha (eine Wasserpfeife, Anm. d. Red.) gefährlicher als eine Zigarette?“ Das ist Wissen, das die Kinder und Jugendlichen oft gar nicht haben. Das heißt, wir klären auf, was das Rauchen mit einem macht.