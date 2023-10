Superheld Batman im Forum Wetzlar

Wetzlar. Einmal neben Batman stehen, ein Foto machen und gemeinsam Bösewichte jagen – davon träumen große und kleine DC Comics und Batman Fans. Spannung wird garantiert, denn gemeinsam mit Warner Bros. Products lädt das FORUM von Donnerstag, 12. bis Samstag, 21. Oktober, zu einem einzigartigen Centerbesuch ein. Auf diversen Aktionsflächen bekommen die Besucher die Möglichkeit ihrem Helden, unter anderem an der Selfie-Station ganz nahezukommen. Nebenbei kann am Batman Movie Point in die Filmwelt des Idols abgetaucht oder auch aktiv beim Spin Master Race die eigenen Superhelden-Fähigkeiten unter Beweis gestellt werden. Am Sonntag, 15. Oktober, ist das Forum Wetzlar, anlässlich des Gallusmarktes, von 13 bis 19 Uhr geöffnet.