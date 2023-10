Juden sollen Symbole verbergen: Bestürzung in Mittelhessen

Wetzlar/Gießen. Mit einer antisemitischen Protestwelle in Deutschland rechnet das Bundeskriminalamt (BKA) nach einem Lagebild von Freitag. Auch in Mittelhessen hatte die Polizei zuvor bereits angekündigt, dass der Schutz jüdischer Einrichtungen angepasst werde. Die Beamten stehen im Austausch mit den Gemeinden, die es in Mittelhessen in Gießen und Marburg gibt. Am Freitag gab es zunächst keine Zwischenfälle. Auf einer Facebookseite zeigen sich Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Gießen indes erschüttert, dass Juden mittlerweile bisweilen empfohlen werde, aus Sicherheitsgründen keine religiösen Symbole zu zeigen.