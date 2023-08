Tag der offenen Tür bei den Modellbahner

Wetzlar. Die Modellbahner „TT-Modulisten Wetzlar/Gießen“ veranstalten am Wochenende, 19. und 20. August, von 10 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür in den Räumen in der Charlotte-Bamberg-Straße 4. Die TT-Modulanlage Ebstalbahn ist aufgebaut, dort können die Besucher Züge der Spurweite TT selbst über die Anlage steuern, ihre eigenen TT-Fahrzeuge mitbringen und diese selbst durchs Ebstal steuern. Einzige Bedingung ist, dass diese digitalisiert sind, sie müssen mit einem Digitaldecoder ausgestattet sein.