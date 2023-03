Tag der offenen Tür – Modellbahn zum Selbst-Fahren

Wetzlar. Die Modellbahngruppe der TT-Modulisten Wetzlar/Gießen veranstaltet am Sonntag, 25. März, von 10 bis 18 Uhr ihren ersten diesjährigen Tag der offenen Tür in ihren Räumen in der Charlotte-Bamberg-Straße 4. Die TT-Modulanlage Ebstalbahn ist aufgebaut, diese besteht aus genormten Modulen, die in verschiedenen Konfigurationen aufgebaut werden können. Derzeit sind im Anlagenraum 31 Module verbaut. Die Strecke führt von der Endstation Stahlau durch das imaginäre Ebstal weiter nach Braunfels, vorbei am Nürnberger Bund und über den idyllischen Haltepunkt Ebstal bis zum nach Vorbild gebauten Bahnhof Gräfeneck. Vor dort führt die Strecke in einigen Bögen bis zum anderen Endpunkt. Thematisch orientieren sich die TT-Bahner am Motto „Vom Eisenerz zum Stahl“. So wird auf der Modellbahn nachgestellt, wie das geförderte Eisenerz auf die Bahn verladen wird und zur Verhüttung bzw. anschließend zur Stahlerzeugung transportiert wird. Besucher können ihre eigenen TT-Fahrzeuge mitbringen und diese selbst durchs Ebstal steuern. Einzige Bedingung ist, dass diese digitalisiert sind, also mit einem gängigen Digitaldecoder ausgestattet sind.