Wetzlar. Vom Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, finden in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20 die 39. Wetzlarer Tage der Phantastik statt. Das Klima ist in aller Munde. War es früher allenfalls ein Thema für Spezialisierte und den Erdkundeunterricht, taucht der Begriff heute in jeder Nachrichtensendung auf. Viele einzelne Phänomene werden mit dem Klima und dessen Veränderung in Verbindung gebracht. Menschen setzen sich in Bewegung, um das Klima durch ihr Handeln direkt oder indirekt über politische Kanäle zu verändern. Was einfach Hintergrundrauschen war, wird jetzt als von Menschen beeinflusst und in Zukunft beeinflussbar wahrgenommen. Auch die Literatur erzählt zunehmend vom Klima. Mit der sogenannten Climate Fiction lässt sich sogar ein neues Genre ausmachen, das teilweise der Science Fiction zugeordnet wird. Doch wie erzählt man vom Klima? Wie kann ein so komplexes Phänomen wie das Klima im für Erzählungen charakteristischen Wechselspiel zwischen Weltenbau und Figurenhandlung anschaulich gemacht werden? Sind Klimaerzählungen überhaupt noch Science Fiction? Oder hat uns die Realität schon längst eingeholt? Und: Können wir uns aus der Krise heraus erzählen? Unter dem Motto „Climate Fiction oder Wie kann man das Klima erzählen?“ hat die Phantastische Bibliothek Experten zum Thema geladen, die mit ihren Vorträgen zum Gespräch über das Thema anregen sollen. Das detaillierte Programm des Symposiums befindet sich auf der Website phantastik.eu. Der Eintritt für die Tagung beträgt 40 Euro. Traditioneller Auftakt der Phantastiktage ist die Verleihung des Phantastikpreises der Stadt Wetzlar durch den Oberbürgermeister am Freitag, 8. September, um 19 Uhr in der Phantastischen Bibliothek. Begleitend zu den Phantastiktagen sind in der Phantastischen Bibliothek Werke der Künstlerin Laura Flöter ausgestellt, die Weggeworfenes zu Kompositionen formt. Die Künstlerin wird am Samstag, 9. September, um 18 Uhr in ihre Werke einführen. Diese beiden Teilveranstaltungen können auch einzeln besucht werden – bei freiem Eintritt.