Tagesaufenthaltsstätte in Wetzlar erhält 368.444 Euro

Wetzlar. Die Fachberatungsstelle und Tagesaufenthaltsstätte in der Braunfelser Straße 1 in Wetzlar erhält in diesem Jahr 368.444 Euro vom Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen. Träger der Einrichtung, die Wohnungslosen hilft, ist der Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder. Bedürftige Menschen können dort unter anderem kostenfrei das Internet nutzen, duschen, ihre Wäsche waschen, kochen, Unterstützung bei der medizinischen Versorgung erhalten und Kleider aus der Kleiderkammer bekommen.