Tagesfahrt für Senioren nach Ilmenau

Wetzlar. Gemeinsam mit dem Seniorenbüro der Stadt Wetzlar lädt das Kulturamt, Büro Städtepartnerschaften, Senioren ab 60 Jahren, am Sonntag, 27. August, zu einer Tagesfahrt in die thüringische Partnerstadt Wetzlars nach Ilmenau ein. Dort findet an diesem Tag das traditionelle Senioren-Kickelhahnfest statt, ausgerichtet vom Verein „Attraktives Ilmenau“. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher bei Musik, Speisen und Getränken und einem bunten Rahmenprogramm feiern und gemütlich beisammen sein. Wer gut zu Fuß ist, kann den Gipfel des Kickelhahn im Rahmen einer Wanderung entlang des Bob- und Rodelweges erreichen. Alternativ wird ein Busshuttle zum Gipfelbereich angeboten. Los geht es von Wetzlar nach Ilmenau mit dem Bus am 27. August, um 7.30 Uhr, die Rückfahrt ist gegen 20.30 Uhr geplant. Die Kosten für die Busfahrt werden von der Stadt Wetzlar getragen, für Speisen und Getränke müssen die Teilnehmenden selbst aufkommen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung bis Mittwoch, 16. August, entweder per E-Mail an isabell.kurz@wetzlar.de oder telefonisch bei Frau Kurz unter 06441-994102 erforderlich.