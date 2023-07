Tagung in Wetzlar: Inklusion klappt auch in kleinen Betrieben

Wetzlar. Inklusion kann auch für kleine Betriebe gelingen. Davon berichtet Daniel Riechmann von der Ruderwerkstatt GmbH in Wetzlar bei einer gemeinsamen Veranstaltung vom Kommunalem Jobcenter Lahn-Dill und Beratungsstellen. In der wurden Arbeitgeber über Angebote zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen informiert. Außerdem ging es um finanzielle Fördermöglichkeiten, erläutert das Jobcenter in einer Pressemitteilung.