Tagung in Wetzlar würdigt Vertriebene und Spätaussiedler

Das Amt der Landesbeauftragten endet für Ziegler-Raschdorf nach 15 Jahren im Dezember. Als eine der Errungenschaften ihrer Amtszeit bezeichnete sie die geplante Einrichtung einer Stiftungsprofessur „Historische Erinnerung und kulturelles Erbe: Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen nach 1945“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen, in Verbindung mit dem Herder-Institut Marburg. Das Land Hessen unterstütze sie mit 1,5 Millionen Euro über mehrere Jahre hinweg. Hannelore Neumann (Karben) sagte, Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) sehe in dem neuen Schwerpunktbereich eine große Chance, eine Forschungslücke in der hessischen Geschichte zu schließen. Bis heute wisse man nicht genug über die Fluchterfahrungen der Heimatvertrieben, welche Probleme sie bei der Integration hatten und in welchen sozialen Verhältnissen sie gelebt hätten.