Taizé-Gebete bei Kerzenlicht

Wetzlar. Zum „Taizè-Gebet“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar für Sonntag, 12. Februar, um 18 Uhr in die Gnadenkirche in Büblingshausen, Am Anger 9 ein. Der Gottesdienst wird in der Atmosphäre und mit den Gesängen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizè gefeiert. Dazu gehören ein durch Kerzen erleuchteter Raum, eine besondere Dekoration, die typischen Taizè-Gesänge von kurzen wiederholten Versen, das Verlesen kurzer Bibeltexte, Gebete und Stille. Der Eintritt ist frei. Kontakt: Telefon 06441-94430.