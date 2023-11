Taizé-Gebete bei Kerzenlicht

Wetzlar. Zum „Taizé-Gebet“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar für Sonntag, 12. November, um 18 Uhr in die Gnadenkirche in Büblingshausen (Am Anger 9) ein. Der Gottesdienst wird gefeiert in der Atmosphäre und mit den Gesängen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé. Dazu gehören ein durch Kerzen erleuchteter Raum, eine besondere Dekoration, die typischen Taizé-Gesänge von kurzen wiederholten Versen, das Verlesen kurzer Bibeltexte, Gebete und Stille. Der Eintritt ist frei.