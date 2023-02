Wetzlar. Zum Taizé-Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar für Sonntag, 26. Februar, um 18 Uhr in die Christuskirche in Niedergirmes, Kirchstraße 9 ein. Der Gottesdienst wird gefeiert in der Atmosphäre der Meditation und Stille. Dazu gehören ein durch Kerzen erleuchteter Raum, die typischen Taizé-Gesänge und Gebete.