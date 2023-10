Wetzlar. Die evangelische Kirchengemeinde Hermannstein lädt zum Taizé-Gottesdienst mit dem Thema „Hoffnungsspuren – weil immer was geht“ am Sonntag, 15. Oktober, um 18.00 Uhr in die Paulskirche in Hermannstein ein. Dieser Gottesdienst zeigt inmitten turbulenter Tage, wie wir innehalten und zur Ruhe kommen können.