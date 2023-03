Wetzlar. Nach 3-jähriger pandemiebedingter Pause findet am Sonntag, 30. April, um 21 Uhr wieder einmal Tanz in den Mai im Kulturzentrum Franzis statt. Der diesjährige Tanz in den Mai ist auch ein Tanz in den Montag - und da liegt es nahe, den beliebten Montagsrock vorzuziehen. Die DJ’s Ingo und Ralf werden den Abend mit bewährtem Rockmaterial gestalten. Karten gibt es für fünf Euro an der Abendkasse.