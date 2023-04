Wetzlar. Das Hofgut Magdalenenhausen, Magdalenenhäuser Weg 100, lädt am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr zum Tanz in den Mai ein. Gespielt wird Musik aus den 50-er bis 90-er Jahren, von Abba bis Zappa – also 50 Jahre Musikgeschichte und alles, was damals die Partykeller erbeben ließ. Der Eintritt ist frei.