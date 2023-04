Tanz in den Mai in Garbenheim

Wetzlar-Garbenheim. Die Garbenheimer Vereinsgemeinschaft lässt die Tradition wieder aufleben und lädt für Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr in die Garbenheimer Ortsmitte am „Platz an der Zisterne“ zum Aufstellen des Maibaumes ein. Ab 19 Uhr laden sie dann zum Tanz in den Mai, der in die Turnhalle in der Wiesenstraße stattfindet, ein. Die Halle ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr im Wechsel mit einem DJ wird den musikalischen Rahmen der Veranstaltung bieten. Der Eintritt ist frei.