Tanzende Einhörner und tolle Stimmung in Steindorf

Höhepunkt war die Fassenachtssitzung am vergangenen Samstag. Dem närrischen Publikum wurde in der ausverkauften Narrhalla im Bürgerhaus „Tannenhof“ ein über vierstündiges Programm geboten. Zum fulminanten Start der Sitzung sangen alle Aktiven auf der Bühne gemeinsam den Song „Immer noch da“. Ein Highlight jagte von nun an das nächste. Nach dem Gardetanz der „Royal Garde” berichtete der Protokoller, Jonas Mai, aus der Bütt über Politik aus Nah und Fern. Die Jüngsten der Steindorfer Fassenachtsfreunde, die „Tanzmäuse“, zeigten mit ihrem Showtanz, was sie können. Rüdiger Koob berichtet über Neues aus dem Paulanergarten. Die „Dancing Ladies” heizten die Stimmung mit ihrem Tanz in aufblasbaren Einhorn-Kostümen an.