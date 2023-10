Tanzveranstaltung im Hofgut Magdalenenhausen

Wetzlar. Mit authentischer Technik verwandelt sich am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr, (Einlass 19.30 Uhr) das Hofgut Magdalenenhausen, Magdalenenhäuser Weg 100, in einen nostalgischen Tanzpalast. In Bild und Ton kehren die musikalischen Idole der 50er- bis 90er-Jahre zurück. Von ABBA bis ZAPPA, gibt es alles zu hören und zum Abtanzen, was damals die Discos und Partykeller erbeben ließ. Zu sehen gibt es dazugehörige Original-Musik-Videos der Stars und Sternchen aus der damaligen „Sturm- und Drangzeit“. Eintritt 5 Euro, Einlass ab 18 Jahren.