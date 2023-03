Tausche Mango gegen Schule

Wetzlar/Braunfels. Erntefrische Mangos aus Burkina Faso wird es dieses Jahr wieder im Mai bei Tikato in Braunfels und Wetzlar von sowie in der Kirchengemeinde Naunheim geben. Zur Mindestspende von 3,50 Euro pro Stück, (Kiste 35 Euro) werden die Früchte am Samstag, 6. Mai in Wetzlar auf dem Markt am Dom, ab 8 bis 12 Uhr (solange Vorrat reicht) angeboten und in Braunfels, Am Kurpark 6, (vor Zahnarzt Pfütz) von 9 bis 12 Uhr. In Naunheim, Schulplatz 2, werden die Mangos am Freitag, 5. Mai und am Montag, 8. Mai, (falls noch Ware vorhanden) jeweils von 15 bis 18 Uhr angeboten. Am Montag, 8. Mai, von 9 bis 18 Uhr können in Dalheim, Berliner Ring 72 (gegenüber Nr. 49) nur vorbestellte Früchte abgeholt werden. „Tausche Mangos gegen Schule“ ist eine Benefizaktion zugunsten von Schulen im westafrikanischen Burkina Faso. Der dortige Partner ODE (Entwicklungsbüro evangelischer Kirchen) kann vom Erlös von in Deutschland gesamt 80.000 Mangos abgegebenen Früchten Lehrergehälter zahlen oder auch Reparaturen an Schulen ausführen. Ab Samstag, 1. April können für Tikato-Wetzlar die Früchte per E-Mail bei katharina.graben@gmx.de vorbestellt werden und ab Montag, 24. April, telefonisch bei Heidi J. Stiewink unter 06441-7707474. In Braunfels gilt für Vorbestellungen die Telefonnummer 06442-5262 (Gerster) und für Naunheim die evangelische Kirchengemeinde unter Telefon 06441-1314.