Tausende beim Brückenfestsonntag in Wetzlar

Zur gleichen Zeit lockte der verkaufsoffene Sonntag mit besonderen Angeboten viele, die gerne in heimischen Geschäften kaufen. In Biergärten, Straßencafés und Eisdielen wurde die Sonne genossen, andere besuchten den Second Hand-Basar des Familienzentrums in der Stadthalle. Bei der Messe für alternative Mobilität „FahrRad“ in der Langgasse konnten sich Interessierte wie bereits am Samstag über Zweiräder und Zubehör informieren. Kulinarisches gab es neben Informationen an den Ständen der Ökomodellregion Lahn-Dill-Gießen auf dem Haarplatz.