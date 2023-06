Teichfest in Katzenfurt - Forellen vorbestellen

Ehringshausen. Der Angelsportverein (ASV) Katzenfurt lädt am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli zum Teichfest ein. Mit einem zünftigen Bieranstich wird das Fest am Samstag, um 19 Uhr, eröffnet. Ab 20 Uhr gibt es Disco-Musik der DJs Kai, Tim und Michael an der Fischerhütte im Volkersbach. Es werden wieder geräucherte Forellen angeboten. Diese werden nach dem altbewährten Räucherverfahren und nach spezieller „ASV-Rezeptur“ zubereitet. Dafür ist eine Vorbestellung bis Freitag, 23. Juni, ausschließlich zwischen 17 und 19 Uhr erforderlich; unter 0171-4107443 oder per E-Mail an Simon Obitz, info@asv-katzenfurt.de. Am Sonntag können die bestellten Fische zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Teichfest in Katzenfurt abgeholt werden. Nachmittags werden ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Für beide Tage wird ein Shuttle-Bus-Service eingerichtet. Dieser wird zu jeder vollen Stunde an den Haltestellen „Neuer Dorfplatz“ und „Katholische Kirche“ die Gäste abholen und später auch wieder dorthin zurückbringen. An beiden Tagen wird die Straße Im Volkersbach für die Dauer des Teichfestes ab Baustelle A45-Talbrücke über die Teichanlage und den ehemaligen Grillplatz hinaus als Einbahnstraße befahrbar sein. Die Zufahrt führt mitten durch die Baustelle der Volkersbach-Talbrücke. Der Reinerlös des Teichfestes soll auch in diesem Jahr wieder dem Gewässerschutz und der Wiederansiedlung von gefährdeten Fischarten zugutekommen.