Teilstück der Nauborner Straße gesperrt

Wetzlar-Nauborn. Am Mittwoch, 21. Juni, beginnt im Bereich der Nauborner Straße zwischen Schillerplatz und Franziskanerstraße die Baumaßnahme der Deckensanierung durch das Tiefbauamt der Stadt Wetzlar. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit erfolgt eine Vollsperrung in diesem Bereich. Die Erreichbarkeit des Parkplatzes an der Avignon-Anlage ist hiervon nicht betroffen. Die Umleitung zum Schillerplatz erfolgt über die Stadionschleife am Karl-Kellner-Ring – Barfüßerstraße - Steighausplatz.