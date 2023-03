Telekom baut bis 2028 30.000 Glasfaser-Anschlüsse in Wetzlar

Über 1000 Kilometer Glasfaser-Leitungen werden ab 2024 in Wetzlar neu verlegt, dafür sind rund 280 Kilometer Tiefbauarbeiten nötig. Beginnen wird er Vollausbau der Telekom im kommenden Jahr in der Kernstadt, am Hauserberg und in Garbenheim. Deutschlandweit investiert das Unternehmen einen zweistelligen Milliardenbetrag, in Wetzlar mehrere Millionen. (© Pascal Reeber)