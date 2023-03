The 12 Tenors in der Stadthalle Wetzlar

Wetzlar. Eine Riesenshow versprechen „The 12 Tenors“ bei ihrem Auftritt am Mittwoch, 12. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Wetzlar. Präsentiert von zwölf außergewöhnlichen Stimmen, begleitet von einer kreativen, vielseitigen Band und eindrucksvoll in Szene gesetzt von einer beeindruckenden Lightshow. Mit ihrem unverwechselbaren klassischen und doch modernen Sound verbinden sie den Geschmack von Generationen. Karten gibt es von 42,90 bis 69,90 Euro.