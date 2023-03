Wetzlar. Das Konzert mit The Elvis Experience + Samuel Bos findet am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im e-loft des e-werk, Garbenheimer Straße 15 bis 17 statt. The Elvis Experience spielen große Songs im kleinen Kreis. Musik und Geschichten werden auf vier Barhockern dargeboten. Elvis pur: halb akustisch – ohne Schnörkel – der King in Reinform! Begleitet von dem Singer/Songwriter Samuel Bos, mit Rock- und Popsongs aus den 60er und 70er-Jahren. Der Eintritt beträgt 10 Euro.