Wetzlar. The Path of Genesis erweckt die britische Kultband „Genesis“ wieder zum Leben. Die Band präsentiert am Samstag, 29. April, um 20 Uhr im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6 viele Klassiker der „Genesis“ Alben. Der Eintritt kostet 20 Euro an der Abendkasse.