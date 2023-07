Theateraufführung „Herr der Diebe“

Wetzlar. Jedes Jahr organisieren engagierte Heranwachsende im Ehrenamt Theaterproben für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren. Jetzt kommt das eingeübte Theaterstück „Herr der Diebe“ zur Aufführung. Das Jugendbildungswerk und das Kindertheaterprojekt Wetzlar laden zu den Vorstellungen am Samstag, 8. und 15. Juli und Sonntag, 9. und 16. Juli, jeweils um 15 Uhr in die Alte Aula Wetzlar, Obertorstraße 20 ein. Die Karten können über das Kontaktformular auf der Website: kindertheater-wetzlar.de reserviert oder an der Abendkasse gekauft werden. Der Preis für eine Karte liegt bei 5 Euro und ermäßigt bei 3 Euro.