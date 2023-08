Theaterring Wetzlar: Das müssen Sie zum neuen Programm wissen

Beim Theaterring ist es mittlerweile Tradition, dass in der Weihnachtszeit ein Stück für Kinder aufgeführt wird. Um Weihnachten per se geht es dabei allerdings nicht unbedingt. „Wir hatten auch mal geguckt, ein Weihnachtsstück zu bekommen, aber da gibt es nicht so viele“, sagt Endres. Die x-te Version der Weihnachtsgeschichte dürfte schließlich nicht mehr allzu spannend sein. Daher führt in diesem Jahr in der Stadthalle die „Musikbühne Mannheim“ ein Musical über die Abenteuer der kleinen Meerjungfrau auf.