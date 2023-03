Theaterring zeigt klassische Gaunerkomödie

Die Geschichte spielt Ende des 19. Jahrhunderts im Berliner Umland: Die Waschfrau Leontine Wolff – Mutter Wolffen (Diana Körner) – gilt als hart arbeitende, fleißige und ehrbare Frau. Sie lebt zusammen mit der Tochter Adelheid (Laura Maria Puscheck) und ihrem Mann Julius ( Oliver Severin). Allerdings nehmen sie es in Wirklichkeit mit dem Gesetz nicht so genau. Da wird schon mal ein Rehbock gewildert und an den Spreefischer Wulkow (Marcus Jakovljevic) verkauft.