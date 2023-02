Themenführung zum Franziskanerkloster

Wetzlar. Zu einer Themenführung „Ausstattungsstücke des ehemaligen Franziskanerklosters Wetzlar“ lädt das Stadtmuseum, Lottestraße 8, am Samstag, 4. März, um 15 Uhr ein. Das Kloster der 1248 ersterwähnten Franziskaner in Wetzlar hat im Lauf der Geschichte zahlreiche Änderungen erfahren. Das Langhaus der Klosterkirche beherbergt heute die Wetzlarer Musikschule, der Chor ist die Untere Stadtkirche. Die ehemalige Ausstattung ist größtenteils verloren. Als Leihgabe der katholischen Kirchengemeinde befinden sich jedoch einige Kunstwerke im Stadtmuseum, anhand derer auf die barocke Ausstattung der Klosterkirche geschlossen werden kann. Diese werden in der Führung von Oda Peter genauer betrachtet. Eine Anmeldung wird bis 3. März, 12 Uhr per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-994131 erbeten.