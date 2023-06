Themenführung zur Jagdmalerei

Wetzlar. Zu einer Themenführung „Tiermotive in den Werken Johannes und Carl Friedrich Deikers im Spiegel der europäischen Jagdmalerei des 19. Jahrhunderts“ mit Museumsleiterin Dr. Anja Eichler lädt das Stadtmuseum Wetzlar für Mittwoch, 28. Juni, um 17 Uhr ein. Die gebürtigen Wetzlarer Brüder perfektionierten und popularisierten mit ihren großformatigen Ölgemälden, exakten Tierstudien und experimentellen Rauchbildern die Tiermalerei in Deutschland. Um Anmeldung bis Montag, 26. Juni, telefonisch unter 06441-994131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de wird gebeten.