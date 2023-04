Tierheim Wetzlar sucht Herrchen für blinden Kater „Socke”

Wetzlar. Andere Katzen braucht Kater „Socke” nicht um sich herum, und auch sonst sollte es in seiner neuen Familie nicht allzu turbulent zugehen. Denn „Socke” ist blind. Weil der sechs Jahre alte Kater aufgrund einer erblichen Augenerkrankung erst vor Kurzem sein Augenlicht verlor, sollte er in seinem neuen Zuhause die Gelegenheit bekommen, sich in Ruhe zurechtzufinden.