„Tom & Sally’s“ meldet Insolvenz: Wetzlar läuft aber weiter

Die Geschichte von „Tom & Sally’s“ hat vor 18 Jahren in Gießen begonnen. In der Bleichstraße. Mit dem Stammladen, der lange Zeit das meiste Plus abgeworfen hat und die Basis war für die spätere Expansion. „15 Jahre lang ist es so gut wie permanent bergauf gegangen“, sagt Tobias Voigt. Er hat das Unternehmen aufgebaut, es ist sein Kind, „mein Baby“, für das er wieder eine Zukunft, die nachhaltig und tragend sein soll, aufbauen möchte. Viel Herzblut hat er in den Gastro-Betrieb reingesteckt. Es gab neben Gießen und Wetzlar weitere Standorte, etwa in München und Wiesbaden und in Marburg. Vor drei Jahren aber begann das Pendel in eine andere Richtung auszuschlagen. Die Krise fing mit Corona an. Homeoffice war angesagt, Firmenlieferungen nahmen in der Folge rapide ab. Damit brach ein Gutteil des Gesamtumsatzes weg.