Wetzlar. Im Rahmen des Exkursionsprogramms „Treffpunkt Natur“ lädt das Amt für Umwelt und Naturschutz der Stadt Wetzlar am Samstag, 17. Juni, um 10 Uhr, zur Exkursion „Retter der Vielfalt“ ein. Lucia Fehrenbach und Laura Jung (Amt für Umwelt und Naturschutz) bringen bei einem Rundgang durch verschiedene Biotope dabei kindgerecht das Thema Biodiversität nahe. Geeignet ist die Führung für Familien mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren. Treffpunkt ist der Start des Bodenerlebnispfades in der Friedenstraße in Wetzlar ca. 200 m nach dem Ende der Bebauung. Eine weitere Naturführung findet am Sonntag, 18. Juni, um 10 Uhr, zum Thema „Was blüht denn da am Wegesrand?“ statt. Petra Krischke (Amt für Umwelt und Naturschutz) bringt bei einem Rundgang die vielfältige Pflanzenwelt der Wetzlarer Innenstadt näher. Treffpunkt ist der Parkplatz auf der Lahninsel. Diesen erreichen Sie über den Karl-Kellner-Ring (Abfahrt Höhe Stadion). Treffpunkt an der Lahnseite des Parkplatzes Höhe Biergarten. Die Führung ist kostenfrei. Anmeldung erbeten online auf www.wetzlar.de/treffpunktnatur oder telefonisch unter 06441-993901 bis zum 16. Juni.