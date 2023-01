Wetzlar. Die Band „Super Drei“ zelebrieren, was sie schon ein Leben lang begleitet. Authentisch und mit einer massiven Portion Spaß feiern sie die Songs der Ärzte. Das Konzert findet am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr im Kulturzentrum Franzis, Franziskaner Straße 4 bis 6, statt. Der Eintritt kostet 12 Euro an der Abendkasse.