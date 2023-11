Trostkonzert in der Unteren Stadtkirche

Wetzlar. Zu einem Trostkonzert laden die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar und die katholische Pfarrei „Unserer Lieben Frau“ ein. Es wird am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr in der Unteren Stadtkirche am Schillerplatz ausgerichtet. Der Frauenchor „Reine Frauensache“ unter der Leitung von Jochen Stankewitz präsentiert Lieder, die Schmerz, Klage und Trauer zum Ausdruck bringen und zugleich ermutigen, das Unabänderliche anzunehmen. Musikalisch begleitet wird der Chor vom katholischen Domkantor Sebastian Seibert. Liturgisch begleiten Kaplan Lucas Weiss und Pfarrer Björn Heymer das Konzert. Eingeladen sind besonders Trauernde beider Konfessionen. Der Eintritt ist frei