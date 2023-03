Türkische Delegation drei Tage zu Gast im Lahn-Dill-Kreis

Landrat Wolfgang Schuster und Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (beide SPD) stellten den Gästen die Flüchtlingsunterkunft Finsterloh in Wetzlar vor und tauschten sich mit ihnen über die Flüchtlingspolitik in Europa aus. Zudem nutzten Vertreter beider Landkreise das Treffen, um Möglichkeiten für ein gemeinsames EU-Projekt zu besprechen. Auch über Wirtschaft und Bildung wurde diskutiert. So erhielten die Gäste beispielsweise eine Führung durch die Leica-Welt und hörten einen Vortrag zum dualen Studienkonzept Studium-Plus an der Technischen Hochschule Mittelhessen.