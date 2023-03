TuS Naunheim ist Stützpunkt von „PingPongParkinson“ 

In der Naunheimer Sport- und Kulturhalle an der Grundschule treffen sich immer montags von 19 bis 20.30 Uhr an Parkinson Erkrankte im Alter von 35 bis 80 Jahren. Zurzeit sind es zwischen 10 und 15 Personen, die von Naunheimer Tischtennislegenden betreut werden. Der gemeinsame Spaß an der Bewegung, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, steht dabei immer im Vordergrund. Weitere Interessenten sind nach Angaben des TuS Naunheim willkommen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@tus-naunheim.de oder per Telefon 06441-34346.