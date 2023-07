TV Hermannstein lädt zum Sport- und Spieltag ein

Kurz nach 15 Uhr starteten dann die Schüler mit ihren Lehrkräften, um in 90 Minuten ihre Laufkarten auf der 400 Meter langen Runde zu füllen. Am Ende haben die Läufer 2400 Runden und damit insgesamt 960 Kilometer zurückgelegt, was der Grundschule einen hohen vierstelligen Eurobetrag beschert hat.