Über 100 Angebote im Sommerferienprogramm der Stadt Wetzlar

Es wird vier Kinderwochen mit unterschiedlichen Themen, Flohmarkt-Aktionen, ein Drachenfest in der Phantastischen Bibliothek und Tagesausflüge in den Kölner Zoo, in den Hessenpark und zu den Karl-May-Festspielen geben. Zu den neuen der insgesamt 108 Angebote mit 1730 Plätzen zählen ein Fußballturnier im Wetzlarer Stadion, eine Familienolympiade in der Bildungsstätte der Sportjugend Hessen sowie eine Modenschau aus Zeiten der Urgroßeltern.