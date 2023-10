Über 100.000 Besucher beim Wetzlarer Gallusmarkt erwartet

Das obligatorische Riesenrad – „das heimliche Wahrzeichen des Jahrmarkts“, so Wambold – wird ab Dienstag aufgebaut und soll dann ab Donnerstagmittag seine Runden drehen. Für Spaß sollen zudem Autoscooter und zwei Kinderkarussells sorgen. Wer einen Adrenalinkick sucht, dem seien das Fahrgeschäft „New York“, eine Art fliegender Teppich, und – in diesem Jahr ganz neu und laut Wambold das Highlight – die drehende Scheibe „High Impress“ empfohlen. An den Ständen können die Besucher gebrannte Mandeln, Crêpes und Co. kaufen oder beim Entenangeln und Losen ihr Glück versuchen. Zum Auftakt des Jahrmarkts am Donnerstag verschenken Werner Wambold und das Stadt-Marketing Freikarten für die Fahrgeschäfte auf der Lahninsel.