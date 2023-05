Wetzlar. Am Mittwoch, 31. Mai berichtet die Tikato-Vorsitzende Heidi Janina Stiewink in der Kreuzkirche, Stoppelberger Hohl in einer Fotopräsentation über die Partnerschaftsreise nach Ouagadougou, in deren Mittelpunkt das Jubiläum „50 Jahre Entwicklungszusammenarbeit evangelischer Kirchen in Burkina Faso stand. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, gerne werden Projektspenden entgegengenommen.